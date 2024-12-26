Смертельная авария с участием легковушки и КамАЗа произошла в ХМАО

В Нижневартовском районе на трассе Сургут — Нижневартовск произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».
25 декабря 2024 года около 21:06 на 208-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КамАЗ. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.
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