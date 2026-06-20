Напавший с ножом в ТЦ Краснодара обошел металлоискатель через фуд-корт

ТАСС: напавший в ТЦ Краснодара прошел через вход без металлоискателя

Мужчина, напавший на посетителей торгового центра в Краснодаре, прошел внутрь через дополнительный вход без металлоискателя. Об этом сообщил ТАСС представитель частной охранной организации «Асгард», сотрудники которой обеспечивали безопасность в ТЦ.

«Нож был у него спрятан, предварительно, в рюкзаке или в куртке. Он вошел в помещение торгового центра через пункт быстрого питания — дополнительный вход в торговый центр. На основном входе металлоискатель стоит», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники охраны действовали по должностной инструкции. После нападения людей эвакуировали, сработали пожарная сигнализация, дымоудаление и тревога, а на место вызвали полицию.

Вооруженный ножом молодой человек напал на посетителей торгового центра 20 июня. Несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. Пресс-служба West Mall сообщила о закрытии магазина на неопределенное время.