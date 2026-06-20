Неизвестный устроил поножовщину в краснодарском ТЦ

МВД: молодой человек с ножом напал на посетителей ТЦ Краснодара, погибла женщина

Вооруженный ножом молодой человек напал на посетителей торгового центра в Краснодаре. Несколько человек получили ранения. По предварительным данным, одна женщина скончалась. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Она подчеркнула, что злоумышленника задержали, сейчас с ним работают сотрудники полиции.

Телеграм-канал Baza сообщил, что нападение произошло в торговом центре West Mall, куда ворвался 19-летний молодой человек с мачете. Сначала он привел в действие самодельное взрывное устройство, а после в дыму начал резать людей.

Опрошенные очевидцы заявили, что первым под удар попал охранник, а после и другие посетители, которые пытались скрутить агрессивного юношу. В ходе поножовщины смертельные ранения получила 35-летняя женщина.

Телеграм-канал Kub Mash уточнил, что всего пострадали четверо посетителей, в том числе несовершеннолетняя девочка. Baza утверждает, что ранения конечностей получили двое охранников, а также посетители.

Пресс-служба торгового центра West Mall сообщила о закрытии площадки на неопределенное время.

В начале минувшей недели вооруженный ножом молодой человек ранил двух сверстников в центре Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного СК, пострадавших срочно госпитализировали. Против устроившего поножовщину завели уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.