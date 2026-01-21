Напавший с ножом на сотрудников техникума в Архангельске получил 13 лет

Северный флотский военный суд вынес приговор бывшему студенту строительного техникума в Архангельске, обвиняемому в нападении на преподавателей осенью 2025 года. Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчине назначили 13 лет лишения свободы.

Согласно решению суда, первые два года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы сроком на один год.

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков, комментируя итоги заседания журналистам, сообщил, что суд признал фигуранта виновным по всем пунктам предъявленного обвинения. По его словам, надзорное ведомство намерено подробно изучить полный текст приговора после его получения.

«Мы еще изучим дополнительно полностью приговор, который поступит в самое ближайшее время», — сказал Хлустиков.

Нападение произошло утром 29 сентября. Молодой человек с ножом напал на преподавателя техникума, а затем нанес ранения женщине-воспитателю. Попытку продолжить нападение на студентов пресекли очевидцы, которым удалось задержать нападавшего до прибытия полиции.

Уголовное дело расследовалось по статьям о покушении на убийство четырех человек, в том числе в связи с исполнением служебного долга и по мотивам идеологической ненависти, а также по статье об участии в деятельности террористической организации.