Архангельский суд отправил напавшего на педагогов техникума под стражу

Суд постановил арестовать 18-летнего молодого человека, который напал на преподавателей техникума в Архангельске. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Задержанному официально предъявили обвинение в покушении на убийство четырех человек.

«По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.

Следствие установило, что 29 сентября фигурант уголовного дела проник с ножом в учебное заведение и не меньше трех раз пырнул женщину, которая курировала его группу. После этого нападавшему преградила путь социальный педагог, ее он тоже ранил.

«При задержании учащимися техникума он пытался двоим из них нанести удары ножом, но те уклонились от ударов, пресекли его противоправные действие и передали сотрудникам полиции», —добавили в СК.

Фигурант уголовного дела частично признал вину и объяснил, что хотел отомстить куратору, которая не одобрила ему учебный проект, в результате чего у него образовалась задолженность по предметам.

Следователи выяснили, что студента перевели на второй курс, но он так и не закрыл долги и ушел в академический отпуск. В итоге учащийся вернулся на первый курс, но пропускал занятия, снова накопил долги, а весной 2025 года по собственной инициативе забрал документы.