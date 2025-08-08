Напавшие на «Крокус» террористы получали деньги за счет преступной деятельности
Террористическая группировка «Вилаят Хорасан»*, члены которой напали на «Крокус Сити Холл» в Красногорске, финансировалась за счет преступной деятельности. Об этом сообщил ТАСС.
Согласно материалам дела, организация располагала добытыми преступным путем деньгами и использовала их для покупки оружия, боеприпасов, взрывчатки и компонентов для СВУ.
Также структура оплачивала автомобили, средства маскировки и связи, продукты питания, авиабилеты, аренду за квартиры и вознаграждение сторонникам.
Ранее свою вину признали трое из четырех исполнителей теракта. Четвертый подсудимый подтвердил, что был членом террористической организации.
Следственный комитет привлек к расследованию уголовного дела 16 переводчиков с трех разных языков. Специалисты помогли проводить допросы и составлять документы для международных запросов в правоохранительные органы других государств.
* Террористическая организация, запрещенная в России.