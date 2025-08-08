Напавшие на «Крокус» террористы получали деньги за счет преступной деятельности

Террористическая группировка «Вилаят Хорасан»*, члены которой напали на «Крокус Сити Холл» в Красногорске, финансировалась за счет преступной деятельности. Об этом сообщил ТАСС .

Согласно материалам дела, организация располагала добытыми преступным путем деньгами и использовала их для покупки оружия, боеприпасов, взрывчатки и компонентов для СВУ.

Также структура оплачивала автомобили, средства маскировки и связи, продукты питания, авиабилеты, аренду за квартиры и вознаграждение сторонникам.

Ранее свою вину признали трое из четырех исполнителей теракта. Четвертый подсудимый подтвердил, что был членом террористической организации.

Следственный комитет привлек к расследованию уголовного дела 16 переводчиков с трех разных языков. Специалисты помогли проводить допросы и составлять документы для международных запросов в правоохранительные органы других государств.