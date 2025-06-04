Напавшего на женщину с ребенком экс-зампреда Заксобрания Кировской области задержали

Бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Кировской области задержали за нападение на женщину во дворе жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По версии следствия, конфликт произошел 30 мая на пересечении улиц Комсомольской и Чапаева в Кирове. Причиной недопониманий стала ситуация на дороге: 29-летняя женщина, ехавшая на желтом Opel с маленькой дочкой, повернула направо. Экс-депутат в этот момент ехал за рулем Mercedes.

Мужчина подумал, что автоледи его подрезала, и вышел из своего автомобиля. Подойдя к машине местной жительницы, 47-летний депутат несколько раз ударил по капоту иномарки, а после ударил женщину по голове. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица и головы.

Позже стало известно, что нападавшим был экс-заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Владислав Гукасов. Он не только избил потерпевшую, но и оскорблял, обзывая жирной мразью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подозреваемым проводят следственные действия.