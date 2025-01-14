Напавшего на людей в подмосковном магазине жителя Волгограда арестовали

СК: суд арестовал жителя Волгограда, напавшего на людей в магазине в Щелкове

Суд отправил под стражу до 13 марта жителя Волгограда, напавшего с ножом на людей в магазине в Щелкове. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК.

Следователи начали производство по статье «Покушение на убийство», 22-летнему молодому человеку предъявили официальное обвинение. Расследование по делу продолжается.

«Суд по ходатайству следствия избрал против подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 марта 2025 года. СК продолжается сбор и закрепление доказательственной базы по факту происшествия», — заявили в ведомстве.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, назначили амбулаторную психолого-психиатрическую, молекулярно-генетическую и судебно-биологическую экспертизы.

Мать задержанного молодого человека в комментарии 360.ru рассказала, что последнюю неделю он спал по три часа, проводя много времени за компьютером, где пытался заработать деньги на криптовалюте.

Ранее стало известно, что избивавшего мать-блокадницу жителя Санкт-Петербурга отправили под стражу.