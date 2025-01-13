Спал по три часа и называл себя богом. Мать рассказала о напавшем на супермаркет в Щелкове

Ранивший трех человек в ходе поножовщины в супермаркете в Щелкове 20-летний молодой человек спал по три часа в сутки, стараясь заработать на криптовалюте. На почве недосыпа у него появились странные фантазии о том, что мир перевернется, а он станет богом. Об этом 360.ru рассказала мать задержанного.

Она подчеркнула, что не понимает, что именно произошло с сыном, который никогда не отличался агрессивностью, не злоупотреблял алкоголем и не принимал наркотики.

«Я не знаю, что с ним. Он даже комара в жизни не обидел. Шесть дней подряд в компьютере сидел, <…> говорил, что ему нужно спать всего три часа. Он монеты выкупал, постоянно следил, в компьютере сидел, говорил: „Мама, я вам помогу, сейчас сделаю денег, и мы заживем“. Последние дни сидел за компьютером 21 час каждый день», — заявила мать задержанного.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что постоянный недосып сына вызвал у нее серьезное беспокойство, особенно, когда он начал делиться идеями о видении будущего.

«Рассказывал, что мир должен перевернуться, говорил: „Я буду богом. Поверьте мне, этот мир поганый и его надо переворачивать“. Он нам это все рассказывал. Я ему говорила, что надо выспаться. Мы адекватная семья. Я не знаю, что произошло с пацаном. Мы все в шоке», — добавила мать молодого человека.

Она добавила, что магазин сын отправился после прогулки с невесткой. Перед уходом он пообещал, что быстро вернется.

О задержании подозреваемого в поножовщине в супермаркете Щелкова 20-летнего молодого человека сообщила пресс-служба подмосковного СК. В ведомстве уточнили, что нападение на посетителей торговой точки произошло 13 января. Ранения различной степени тяжести получили трое пострадавших. Криминалисты завели уголовное дело о покушении на жизни трех человек. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.