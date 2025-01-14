Избивавшего мать-блокадницу петербуржца отправили под стражу

Суд в Санкт-Петербурге до 8 марта арестовал местного жителя, который систематически издевался над матерью-блокадницей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по городу.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 марта 2025 года», — отметили в ведомстве.

В распоряжении 360.ru оказалось видео, на котором житель Санкт-Петербурга наносил удары 86-летней матери, пережившей блокаду, толкал ее в стену, а также нецензурно обзывал. Медики зафиксировали у пострадавшей сильные ушибы грудной клетки.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу завел против фигуранта уголовное дело. В воскресенье, 12 января, мужчину задержали. Отдел дознания УМВД по Московскому району также расследует дело по статье «Угроза убийством».