«Напали трое». Мать раненого школьника в Краснодаре рассказала о поножовщине

Поножовщина в школе № 94 в Краснодаре произошла из-за конфликта пострадавших с подростками из параллельного класса. Ученики-иностранцы устроили разборку из-за того, что те застали их за издевательствами над младшими школьниками, рассказала 360.ru мать одного из трех потерпевших.

«Причины нападения таковы, что там ходить по коридору нельзя. Дети проходили, а эти армяне стояли и щемили младших каких-то детей из пятого-шестого класса», — отметила она.

Сын-восьмиклассник женщины вместе с другом прошли мимо, и хулиганам это якобы не понравилось. Они потребовали, чтобы подростки отвернулись и ушли.

«Сын сказал, мол, где хочу, там и хожу. Они велели, чтобы на следующей перемене приходил на разборки. Он, говорит, вышел из класса после окончания урока, и напали трое. Четвертый потом присоединился», — сказала собеседница 360.ru.

На сына женщины, по ее словам, напали первым, поэтому он получил самые серьезные травмы — колото-резаные раны у ребра в районе сердца, в живот и бедро. За него заступились братья-близнецы, им тоже досталось. У одного подростка, заверила женщина, диагностировали сотрясение мозга, у другого — колотые раны.

«Состояние сына стабильное, нормальное. Врачи зашивают раны», — сказала она.

Учителя отреагировали на произошедшее оперативно, рассказал источник 360.ru. Они завели детей в кабинеты, а завуч сделала объявление по громкоговорителю. Очевидцев пригласили в приемную. Когда детей отпустили и они собирались домой, в школу приехала полиция.

В общей сложности пострадали пять человек. Последствия поножовщины сняли на видео. Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве и халатности.