Напали без причины. Компания подростков устроила стрельбу и избила школьника в Челябинске

Группа челябинских подростков устроила в городском автобусе скандал, который закончился стрельбой. Когда дебоширов высадили на остановке, они избили школьника, рассказала 360.ru мать пострадавшего.

По ее словам, на ее сына и еще двух школьников накинулась группа из 10-15 человек.

«Они захватили троих ребят, вытолкали из автобуса и начали пинать», — уточнила собеседница 360.ru.

Школьник получил ушиб ребер и гематомы на лице. Хулиганы напали на подростка без причины.

«Чем-то не понравился. Они просто начали ему говорить: „Пойдем выйдем“», — сообщила женщина.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Во время нападений группа применила похожие на ракетницу и кастеты предметы. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее житель Нижнего Новгорода в ответ на замечание избил жену сковородой, а также порезал ей руку и попытался задушить. Он накинулся на супругу во время отдыха на шашлыках, но женщине удалось вырваться.