Нижегородец порезал жену ножом и избил сковородой за обвинение в неверности

Житель Нижнего Новгорода избил жену сковородой, порезал ей руку ножом и едва не задушил после того, как она обвинила его в изменах. Об этом сообщил телеграм-канал Ni Mash .

Супруги поссорились, отдыхая на шашлыках. Жена упрекнула мужа в том, что он наведывается к любовнице, притворяясь холостяком. Мужчина разозлился и стал бить ее сковородой, порезал супруге руку ножом, приставил его к ее горлу и принялся душить. Женщине удалось вырваться. На следующий день она обо всем рассказала родным.

Вспыльчивый нижегородец попал под уголовное дело, однако, по данным СМИ, отделался принудительными работами сроком на 15 суток. Официальной информации о происшествии на сайтах правоохранительных органов региона нет.

Ранее россиянин в Турции несколько раз ударил ножом супругу, с которой находился в процессе развода. Женщине потребовалась госпитализация.