Нападение боксера на человека с инвалидностью в Барнауле попало на видео

В Барнауле мужчина в лифте избил парня с ограниченными возможностями. В распоряжении 360.ru появилось видео нападения.

На кадрах видно, как после непродолжительной беседы мужчина набросился на оппонента с кулаками, схватил за одежду и начал бить.

СК по Алтайскому краю в телеграм-канале сообщил о заведении уголовного дела по статье «Хулиганство» по факту ЧП.

«Родственники потерпевшего уточняют, что противоправные действия совершил профессиональный боксер», — заявили в ведомстве.

По информации ТАСС, речь идет о Дмитрии Сухотском — боксере-профессионале, который выступал в полутяжелой весовой категории. Он завоевывал титулы чемпиона Европы по версии WBO, межконтинентального чемпиона WBO и международного чемпиона IBF.

