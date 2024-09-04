Награду в полмиллиона рублей объявили на Кубани за информацию об убийстве девочки

МВД: на Кубани объявили награду в 500 тысяч рублей за данные об убийстве ребенка

Фото: РИА «Новости»

Полиция предложила вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о смерти 12-летней девочки, убитой в Кореновском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Награду предоставят за достоверные сведения, способствующие раскрытию преступления.

«Анонимность гарантируется», — подчеркнули правоохранители.

Они уточнили, что убийство совершили на хуторе Бураковском. Тех, кто владеет нужной информацией, попросили обратиться в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району.

Тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти обнаружили в водоеме 2 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. По данным РЕН ТВ, 1 сентября школьница отправилась кататься на велосипеде, но домой не вернулась. Источник kp.ru сообщил, что сначала над девочкой надругались, после чего задушили ее же рубашкой.

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