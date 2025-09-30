Начальницу Крымского района Кубани заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Против начальницы управления имущественными отношениями Крымского района Краснодарского края Елены Самыгиной возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС .

По версии следствия, чиновница злоупотребляла должностными полномочиями. Ее обвинили в том, что она продала земельный участок без проведения торгов по заниженной стоимости — за шесть тысяч рублей.

«Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на наличие в действиях начальника управления имущественных отношений администрации муниципального образования крымский район Краснодарского края признаков преступлений, предусмотренных частью три статьи 285 УК РФ», — подчеркнул источник издания.

Под проверку попал и глава этого же района Сергей Лесь. С чем именно были связаны проверочные мероприятия, собеседник агентства не уточнил.

Ранее обыски начали проводить у бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова. Чиновник ушел с должности 29 сентября в связи с решением отправиться на спецоперацию.