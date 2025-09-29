В кабинете бывшего и. о. замгубернатора Кубани Власова начались обыски

Правоохранительные органы обыскивают кабинет бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова. Об этом сообщили «Интерфаксу» в силовых структурах региона.

«Обыски проходят на рабочем месте у Александра Власова», — сказал собеседник агентства.

Пока никаких подробностей нет. Официальные источники не комментировали информацию.

В понедельник стало известно, что Власов покинул свой пост. Как сообщила пресс-служба краевой администрации, это произошло в связи с его решением отправиться в зону специальной военной операции. Он намерен участвовать в боевых действиях в составе казачьей бригады «Кубань». С 2020 года он работал заместителем главы региона.

Ранее правоохранители задержали бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Сотрудники ФСБ провели обыски в его кабинете и дома. По предварительной информации, претензии силовиков касались его работы в Главном управлении строительства Краснодарского края.