Глава Крымского района Краснодарского края попал под проверку

Правоохранители проводят проверку в отношении главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся. Об этом сообщил ТАСС .

«Выполняется задача по проведению проверочных мероприятий», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Ранее прокуратура потребовала взыскать с бывшего главы Плеса Алексея Шевцова более миллиарда рублей коррупционных доходов и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости.

Следствие установило, что подсудимый вел предпринимательскую деятельность в сферах, отнесенных к его должностным обязанностям. Глава ивановского городского поселения подключил к бизнесу родственников и доверенных лиц, благодаря которым получал коррупционные доходы.

Также прокуратура призвала изъять из незаконной собственности и владения Шевцова и контролируемых им лиц ряд земельных участков общей площадью более 26 гектаров.