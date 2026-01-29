Начальника военного представительства Минобороны заподозрили во взятке

В Санкт-Петербурге по подозрению во взяточничестве задержали начальника военного представительства Минобороны России, капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Операцию провели бойцы УФСБ совместно с военными следователями.

Следствие установило, что военнослужащий могу получить средства в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за приемку электронной компонентной базы, используемой в рамках государственного оборонного заказа.

СК завел уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее Набережночелнинский городской суд арестовал бывшего мэра Нижнекамска Рамиля Муллина до 3 февраля по обвинению в хищении средств из муниципального бюджета и превышении должностных полномочий. Муллин отвечал за работу рекрутеров, привлекающих контрактников на службу в зону СВО.