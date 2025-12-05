Экс-мэра Нижнекамска арестовали за махинации с деньгами для контрактников

Арест до 3 февраля назначил Набережночелнинский городской суд бывшему мэру Нижнекамска Рамилю Муллину, обвиняемому в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом со ссылкой на корреспондента из зала суда сообщило издание «Бизнес-Online» .

По версии следователей, Муллин вместе с другими чиновниками мэрии Нижнекамска похитил не менее 24,7 миллиона рублей из муниципального бюджета и еще 11,2 миллиона рублей, выделенных республиканским отделением ДОСААФ.

Как сообщил «Коммерсант Волга-Урал», из заявлений государственного обвинителя выяснилось, что Муллин отвечал за работу рекрутеров, которые привлекали контрактников на службу в зону проведения специальной военной операции.

Связанный с бывшим мэром предприниматель Искандер Астахов провел через военкомат 150 человек. Но, как выяснили следователи, все они отправились на фронт добровольцами и никаких контрактов не заключали. Полученные за рекрутинг деньги чиновник и бизнесмен поделили между собой.

Обвиняемый косвенно подтвердил эту версию следствия, но своей вины не признал. Муллин сказал, что бюджетные средства использовались для оплаты работы рекрутеров, но все проходило по согласованию с властями региона и депутатами райсовета.

Бывший мэр подчеркнул, что из-за нехватки средств вложил свои деньги и занял еще около 20 миллионов рублей у друзей и родственников.

В минувшую среду, 3 декабря, Басманный суд Москвы отправил в следственный изолятор бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, на посту заместителя губернатора Краснодарского края арестованный получил деньги и имущество на сумму не менее 25 миллионов рублей от директора компании «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление».