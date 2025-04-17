Начальника связи ВС России Шамарина приговорили к семи годам колонии за взятку

Начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил семь лет колонии строгого режима по делу о коррупции. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Назначить Шамарину Вадиму Анатольевичу наказание в виде семи лет лишения свободы», — огласил судья.

Суд признал его виновным в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей от руководства пермского завода «Телта», сообщают источники в правоохранительных органах.

Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Рассмотрение дела проходило в особом порядке — без исследования доказательств.

По данным журналистов, защита Шамарина не станет обжаловать семилетний срок.

Вчера в суде прошли прения сторон. Гособвинитель потребовал назначить Шамарину 12 лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере от суммы взятки, а также лишить начальника государственных наград.

Сам генерал-лейтенант признался в содеянном, но не согласился с размером взятки. По его словам, он взял в два раза меньше того, что ему вменяют.