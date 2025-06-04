Начальника столичного Казанского вокзала отправили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника Казанского вокзала Игоря Черникова, обвиняемого в посредничестве во взятках. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Источник 360.ru уточнил, что Черников стал фигурантом уголовного дела после того, как на него дал показания его заместитель Максим Белецкий, задержанный в декабре. По данным следствия, Белецкий дважды получал взятки от некоего предпринимателя на общую сумму в четыре миллиона рублей.

Позже он заключил досудебное соглашение и рассказал, что передал Черникову 1,3 миллиона.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщило, что Черникова еще в прошлом году уволили с должности начальника вокзала.

Ранее правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.