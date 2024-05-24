Начальника отдела полиции московского района Кунцево осудили за взятки

Приговор в девять лет колонии получила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по московскому району Кунцево Татьяна Фролова. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы, обвиняемую признали виновной в получении взяток.

В материалах дела указали, что сотрудница на протяжении долгого времени получала деньги от иностранцев и лиц без гражданства за упрощение процедуры постановки на миграционный учет.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Также осужденной на пять лет запретили занимать должности на государственной службе.

Полиция Санкт-Петербурга задержала преступную группу, которая занималась постановкой иностранцев на миграционный учет по поддельным документам.

Клиентами организации стали около 1,5 тысячи человек. Действовали злоумышленники под вывеской частного агентства занятости.