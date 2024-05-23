Петербургские полицейские провели задержания по делу о легализации более 1,5 тысячи мигрантов

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга выявили преступную группу, которая незаконно легализовала пребывание в стране не менее 1,5 тысячи мигрантов. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По версии следствия, частное агентство занятости внештатно трудоустраивало иностранцев, заключив договоры с 19 крупными заводами и фабриками города на предоставление персонала.
В преступную группу входили шесть человек, они подделывали документы для постановки работников на миграционный учет. Отмечается, что доход фигурантов может составлять несколько десятков миллионов рублей.
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