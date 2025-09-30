Начальник МЧС по КБР мог получить 2 млн рублей за фиктивные проверки

Shot: Надежина задержали за взятку в 2 млн рублей за фиктивные проверки

Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина задержали по подозрению в получении взятки от предпринимателя. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По версии следствия, чиновник согласился за два миллиона рублей закрыть глаза на нарушения в области пожарной безопасности. Он подписал документы без проведения необходимых проверок.

Против генерал-майора внутренней службы возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве в особо крупном размере. В его доме и по месту работы проводят обыски.

Ранее по подозрению в совершении коррупционного преступления арестовали первого замминистра строительства Донецкой Народной Республики Юлию Мерваезову. Ее задержали в Пятигорске, а потом перевезли в Москву.

По версии обвинения, чиновница участвовала в двух эпизодах мошенничества. Столичный суд отправил Мерваезову под стражу на два месяца в качестве меры пресечения.