Начальника МЧС по Кабардино-Балкарии задержали за взятку

Правоохранители задержали начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС .

По версии следствия, Надежин получил взятку в два миллиона рублей. Против генерал-майора возбудили уголовное дело, в его доме и по месту работы проводятся обыски.

Ранее в Сочи задержали бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана. Его заподозрили в получении взятки во время госслужбы.

В связи с расследованием в городской администрации устроили обыски. По версии следствия, Штокман совершил коррупционное преступление во время работы в мэрии.

С 2020 года он занимал пост советника главы города, после чего его назначили на пост замглавы местной администрации. Осенью 2022 года чиновник отправился в зону СВО, но позже вернулся на госслужбу. Должность первого замглавы администрации Нижнего Новгорода он покинул в конце августа.