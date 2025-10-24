Набиуллина не стала комментировать задержание главы АСВ Мельникова

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не стала комментировать задержание главы Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова. Соответствующий вопрос ей задали на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Я не готова сейчас комментировать эту тему», — заявила она.

Сотрудники ФСБ задержали Мельникова накануне. Сейчас он в следственном изоляторе. РБК со ссылкой на источник сообщил, что против начальника дал показания заместитель главы агентства Александр Попелюх, арестованный за мошенничество 10 октября.

По итогам заседания совета директоров Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5%. По данным регулятора, инфляция идет ниже ожидаемого уровня.