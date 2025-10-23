ФСБ задержала главу Агентства по страхованию вкладов

Руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова задержали в Москве 23 октября. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщил РБК .

По его данным, главу АСВ доставили в следственный отдел ФСБ. Один из собеседников издания уточнил, что Мельникова задержали после дачи показаний его заместителя Александра Попелюха, которого ранее арестовали за мошенничество.

Информацию о задержании главы АСВ подтвердил и «Интерфакс». Агентство отметило, что с Мельниковым проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве.

«Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО „Лефортово“», — заявил собеседник издания.

В АСВ давать комментарии агентству по поводу ситуации отказались.

Ранее правоохранители провели обыски в доме Попелюха. Они изъяли предметы, представляющие интерес для дела. Лефортовский суд Москвы арестовал замглавы АСВ. Перед отправкой под стражу Попелюха опросили сотрудники ФСБ.