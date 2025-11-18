На Урале вынесли приговор шеф-повару кафе после массового отравления

Повара в Екатеринбурге приговорили к году ограничения свободы за отравления

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил шеф-повара компании «Ричмонд рест» Павла Грачева к году ограничения свободы после массового отравления в кафе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Также ему запретили заниматься связанной с организацией общественного питания деятельностью на срок один год и шесть месяцев.

Суд установил, что шеф-повар нарушил санитарно-эпидемиологические правила, что привело к массовому отравлению людей. Пострадавшими оказались выпускники Уральского государственного юридического университета.

Правоохранители выявили на предприятии ряд нарушений, в том числе нарушение условий хранения продукции и отсутствие маркировок на оборудовании, здание пищеблока опечатали на месяц.

В сентябре на свадьбе в Екатеринбурге отравились 12 взрослых и трое детей.