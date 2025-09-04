На свадьбе в Екатеринбурге отравились 12 взрослых и трое детей

Массовое отравление произошло на свадьбе в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт E1.RU .

Торжество проходило 29 августа в банкетном зале на улице Чкалова. На симптомы острой кишечной инфекции пожаловались 15 человек, в том числе трое детей. Взрослых направили в больницу № 40, детей — в медучреждения № 15 и № 9.

У большинства пациентов врачи диагностировали норовирусную инфекцию.

«Госпитализировано в тяжелом состоянии семеро, другие лечатся из дома, вызывали скорую помощь», — рассказала гостья свадьбы.

Молодоженам вернули часть стоимости банкета, однако поставщик еды вину не признал.

