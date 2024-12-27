На Урале студент-медик пытался поджечь банкомат в ТЦ

Студент медуниверситета попытался поджечь банкомат в торговом центре в Екатеринбурге. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По версии правоохранителей, 19-летний молодой человек стал жертвой телефонных мошенников. Он перевел им 27 тысяч рублей с кредитной карты и 16 тысяч рублей со своего сберегательного счета.

После этого мошенники под видом «работников МТС и ФСБ» убедили его взорвать пиротехническое устройство у банкомата в здании торгового центра на улице 8 Марта, чтобы якобы помочь поймать преступников.

Студент признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Против 19-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по статье о терроризме.

Ранее подобные диверсии произошли в Петербурге, а также в Москве и Подмосковье. Большинство преступлений совершили люди в возрасте, с которыми связались телефонные мошенники. Обманутые аферистами пытались поджечь банкоматы, а также взрывали пиротехнику в общественных местах.

Несмотря на принуждение со стороны мошенников, за диверсии преступникам грозит суровое наказание вплоть до 20 лет тюремного заключения.