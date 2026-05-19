Тело убитой женщины нашли в диване на юго-востоке Москвы

Женщину с множественными травмами нашли мертвой в диване на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета столицы.

Сестра убитой заявила в полицию 18 мая. Она рассказала, что родственница не выходит на связь больше 10 дней и дома ее нет. При осмотре квартиры на Люблинской улице следователи обнаружили тело внутри мебели.

Камеры видеонаблюдения и показания свидетелей указали на подозреваемого. Им оказался сосед погибшей — иностранец 1996 года рождения. Мужчина после преступления уехал из России. Ему заочно предъявят обвинение.

Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Следователи проверяют возможных соучастников.

Накануне в столице обнаружили тело еще одной женщины. О ее пропаже заявил муж, в тот же день ее нашли с перерезанным горлом.