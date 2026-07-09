На телах найденных в Туве девочек не нашли признаков насильственной смерти

Специалисты не нашли признаков насильственной смерти во время осмотра тел двух девочек, найденных в Туве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«В ходе осмотра тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти несовершеннолетних, не обнаружено», — заявили в ведомстве.

Сейчас на месте работают правоохранители. Для установки точной причины смерти девочек назначили необходимые экспертизы.

Тело одной из пропавших нашли примерно в 70 километрах от Кызыла, недалеко от села Сукпак, в водах Енисея. Останки второй обнаружили в той же реке, у села Ийи-Тал.

На прошлой неделе МВД по республике сообщило о пропаже двух 12-летних девочек. По данным следователей, они ушли 1 июля из домов и не вернулись. Во время поисков нашли их телефоны, в 400 метрах от берега Енисея — обувь одной из пропавших.