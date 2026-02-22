На станции СТО в Махачкале нашли тела двух механиков

Тела двух автомехаников нашли на станции техобслуживания в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Сообщение о трупах поступило в полицию Карабудахкентского района. ЧП произошло на СТО неподалеку от въезда в Махачкалу.

«Обнаружены без признаков жизни двое мужчин — автомехаников. По предварительной версии, в закрытом боксе мужчины ремонтировали „Газель“, которая была заведена, в следствии чего, предположительно, они могли надышаться угарным (выхлопным) газом», — говорится в сообщении.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти мужчин.

Накануне пятеро человек насмерть отравились угарным газом в городе Бабаево Вологодской области. Погибшие — девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет. Их тела нашли в гараже после пожара.

В Благовещенске в пожаре в жилом доме погибли двое мужчин и три женщины. Возгорание произошло из-за неосторожности при курении. Пожар на площади 40 квадратных метров тушили три боевых расчета МЧС.