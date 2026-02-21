Тела пяти человек нашли на пожаре в жилом доме Благовещенска

Пять человек погибли из-за пожара в жилом доме в Благовещенске Амурской области вечером 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сообщение о возгорании на улице Северной поступило в службу спасения поздно вечером. К моменту прибытия первых расчетов веранда и кровля дома горели открытым пламенем.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали три боевых расчета МЧС.

Спасатели обнаружили в доме тела пятерых погибших — двух мужчин и трех женщин. На месте происшествия работают дознаватели ведомства, сотрудники проводят доследственную проверку по факту случившегося.

Ранее в городе Бабаево Вологодской области пять человек насмерть отравились угарным газом. Их тела нашли в гараже после пожара.