На Сахалине задержали главного инженера после гибели рабочих при обрушении ангара

СК: на Сахалине задержали главного инженера после гибели рабочих при обрушении

В Южно-Сахалинске после обрушения ангара, в результате которого погибли рабочие, задержан главный инженер строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Сахалинской области.

«Следователями по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ, задержан главный инженер строительной организации», — говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В результате обрушения металлоконструкции пострадали семь рабочих. Четверо из них попали в больницу, трое погибли.

Накануне власти региона сообщили, что экстренные службы устраняют последствия обрушения части двухэтажного здания ангара в Южно-Сахалинске. По предварительным данным, конструкции рухнули во время заливки бетона на крышу.

Ранее ангар обрушился на машины на севере Москвы. ЧП произошло в районе дома № 48 на Поморской улице. Предварительно, повреждения получили два авто.