На Кубани задержали замглавы управления госохраны объектов культурного наследия

В Краснодарском крае задержали чиновницу, которую подозревают в махинациях с земельными участками. О этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

По его данным, на Кубани задержали заместителя главы управления госохраны объектов культурного наследия. Суд изберет ей меру пресечения 7 марта.

«Задержана замначальника управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Натела Бирюкова», — отметил источник издания.

По версии следствия, задержанная злоупотребляла должностными полномочиями и осуществляла махинации с участками, относящимся к объектам культурного наследия.

Ранее уголовное дело возбудили против замгубернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Его задержали по подозрению в превышении полномочий. По версии следствия, действия подсудимого нанесли региону ущерб почти на 156 миллионов рублей.