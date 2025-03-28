На Камчатке органы опеки накажут за смерть девочки-инвалида от голода

Сотрудников органов опеки и попечительства в Петропавловск-Камчатском городском округе заподозрили в халатности из-за смерти находившейся под опекой пятилетней девочки-инвалида. О возбуждении уголовного дела сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по факту преступной халатности должностных лиц администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, повлекшей смерть ребенка», — сообщили следователи.

Дело расследуют в отношении неустановленных должностных лиц органов опеки и попечительства. Следком сообщил, что с мая 2024 года по январь 2025 года они не проконтролировали должным образом условия содержания и лечения пятилетней девочки с врожденным заболеванием в опекающей семье.

Отдельное уголовное дело Следком возбудил в отношении 44-летней женщины, у которой жила девочка. По версии следствия, она не кормила ее и игнорировала предписания врачей. После госпитализации ребенок умер.