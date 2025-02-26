На Камчатке приемная мать заморила 5-летнюю дочь. Как опека умудрилась ничего не заметить?

В Петропавловске-Камчатском арестовали опекуншу умершей в больнице пятилетней девочки. Ребенку требовался особый уход, но вместо этого его морили голодом и не показывали врачам. Все это продолжалось с марта 2024-го по январь этого года.

Довела до кахексии Женщине, которая числилась опекуном погибшей девочки, 44 года. Чуть меньше, чем за год, она довела свою подопечную до того, что та в итоге загремела в больницу, где умерла. Известно, что у ребенка были ограниченные возможности здоровья, отметили в краевой прокуратуре. Но опекунша предпочла не соблюдать медицинские рекомендации по уходу за девочкой. Полноценного питания ее по непонятной причине тоже систематически лишали.

После смерти ребенка в январе этого года против опекунши возбудили дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью. В региональном СКР подчеркнули, что фигурантка была в курсе того, как надо ухаживать за девочкой с учетом ее врожденного заболевания, но сознательно это игнорировала.

Фото: РИА «Новости»

«Осознанно игнорировала явные признаки истощения организма девочки, что привело к кахексии и — как результат — ослаблению организма и воспалению легких. В результате чего малолетняя скончалась в медицинском учреждении», — подчеркнули в пресс-службе. По ходатайству следствия женщину арестовали на два месяца. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства преступления и собирать доказательственную базу. В семье было несколько приемных и родных детей До трагедии женщину характеризовали со всех сторон положительно, отмечали ее высшее педагогическое образование, отсутствие вредных привычек, рассказал источник Amur Mash. Плюс всем импонировала ее большая любовь к детям: вместе с мужем она растила двух своих и трех приемных детей.

Фото: РИА «Новости»

Трех девочек из Кемеровской области женщина вместе с мужем взяла еще в 2021 году. У самой младшей была задержка речи. Периодически их навещали сотрудники службы опеки. Вероятно, никто ничего подозрительного не замечал. Вместе с тем на момент смерти вес погибшей девочки был меньше 10 килограммов, подчеркнул собеседник Telegram-канала. Оставшихся приемных сестер из семьи уже изъяли. Одной из них 11, второй семь лет. Родные дети сейчас находятся с отцом.