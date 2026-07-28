На юго-западе Москвы мужчина пытался увести ребенка с детской площадки

На юго-западе Москвы мужчина представился восьмилетнему мальчику отцом и попытался увести его с детской площадки. Об этом сообщила в пресс-служба столичного главка МВД России.

Очевидцы 25 июля сообщили в полицию о неизвестном человеке, который приставал к детям на площадке на улице Панферова.

В пресс-службе сообщили, что прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 25-летнего мужчину. Он подошел к ребенку 2018 года рождения, назвался его близким родственником и хотел увести несовершеннолетнего с детской площадки.

Полицейские доставили подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства. Материалы передали в следственные органы.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы арестовал 29-летнего мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении 13-летней школьницы в вагоне метро.