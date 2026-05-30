Обвиняемого в совращении школьницы в метро арестовали в Москве

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал 29-летнего мужчину, которого обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней в вагоне столичного метро. Об этом сообщили в телеграм-канале «Судов общей юрисдикции города Москвы» .

По версии следствия, в конце мая подозреваемый находился в поезде на перегоне от станции «Боровицкая» и совершил неподобающие действия в отношении 13-летней школьницы. Это заметил случайный прохожий, снял происходящее на видео и обратился в полицию.

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении подростка от 12 до 14 лет). Суд отправил его под стражу до 29 июля 2026 года.

Ранее в Москве задержали обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, случай произошел на детской площадке в отношении двух подростков 2010 года рождения.