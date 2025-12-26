На Дону директора ЧОП приговорили к трем годам за наем охранников без лицензии

Директора частной охранной организации «Кодекс» Сергея Зубкова приговорили к трем годам колонии общего режима за мошенничество при исполнении госконтракта. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Как установили сотрудники ФСБ совместно с полицией, Зубков, действуя из корыстных побуждений, нарушал требования законодательства о частной охранной деятельности. После заключения государственного контракта на охрану одного из муниципальных учреждений Ростовской области он привлекал к работе лиц без необходимой лицензии и квалификации вместо профессиональных охранников.

По данным силовиков, в результате таких действий государственному бюджету был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

Аксайский районный суд признал Зубкова виновным по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд оштрафовал осужденного на 50 тысяч рублей и запретил ему в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением государственных и муниципальных контрактов. Приговор вступил в законную силу.

