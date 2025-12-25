Правоохранители обнаружили наркотики у фигуранта дела о мошенничестве в Выборге

Правоохранители обнаружили наркотики у 38-летнего жителя Выборга, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ленобласти.

Во время расследования уголовного дела в квартире фигуранта провели обыск. Полицейские изъяли запрещенные вещества общей массой 1,03 грамма.

По версии следствия, мужчина приобрел наркотики с целью их дальнейшего распространения, однако довести преступный замысел до конца не смог, добавил телеканал «Санкт-Петербург».