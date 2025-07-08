На Алтае трое школьников высушили на Вечном огне белье и попали под статью

В городе Рубцовске в Алтайском крае трое подростков высушили личные вещи на Вечном огне. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об осквернении мемориального комплекса. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе регионального управления СК.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось накануне. Трое мальчиков — восемь, 13 и 15 лет шли мокрые с праздника Иван Купала. Они решили посушить вещи на вечном огне. Действия ребят попали на видео, а ролик — правоохранителям.

Личности всех школьников установили. Сейчас следователи допрашивают их, изучают условия жизни и воспитания детей и проводят другие следственные мероприятия.

Ранее жительница Приморья осквернила памятник воинам-землякам. Она испортила монумент в сквере на улице Ленина — изрисовала краской. В итоге против нее возбудили уголовное дело.