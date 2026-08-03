Британец почти три года хранил труп матери в морозилке, получая на нее пособия

Житель Великобритании почти три года хранил труп матери в морозилке, чтобы получать пособия на ее имя. Подробности написали в газете The Guardian .

Полиция обнаружила труп пожилой женщины в гостиной дома в Порткоуле на юге Уэльса. Мужчина спрятал труп в морозильной камере, накрыл «саркофаг» леопардовым пледом и поставил вазу с цветами.

Полиция выяснила, что Кристофер купил морозилку через два дня после смерти матери. За это время мужчина прикарманил более 78 тысяч фунтов стерлингов ее пенсий и пособий. Его поймали на вранье про лондонских кузенов, к которым якобы мать уехала в гости. Суд приговорил британца к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за мошенничество.

Во Франции в квартире 32-летней женщины нашли останки пятерых детей. Скелеты обнаружил сожитель.