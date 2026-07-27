На Аляске семья убирала дом покойного и нашла в морозильнике тело мужчины

Родственники умершего жителя Аляски обнаружили человеческие останки в морозильнике, который находился в запертой хозяйственной постройке рядом с домом. Об этом сообщило издание Juneau Independent .

Семья приехала привести жилье в порядок после смерти родственника. Во время уборки они открыли хозяйственное помещение и нашли внутри морозильную камеру. В ней находились останки мужчины, личность которого пока не установили.

По предварительной оценке полиции, погибшему было от 50 до 80 лет. Видимых следов огнестрельных или ножевых ранений на теле не обнаружили.

Правоохранительные органы выяснят обстоятельства смерти мужчины и проверят криминальный характер находки. По одной из версий, погибший мог приходиться родственником умершему владельцу дома.

Ранее жители Салавата обнаружили на берегу реки холодильник с телом 67-летнего мужчины, который пролежал там почти полгода.