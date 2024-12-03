МВД заинтересовалось авторами резонансного Telegram-канала в Забайкалье

МВД России по Забайкальскому краю проверит авторов Telegram-канала с детской порнографией и нецензурными оскорблениями в адрес местных подростков. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства.

В МВД отметили, что в полицию обратились родители двух несовершеннолетних из поселка Шерловая Гора, фотографии которых опубликовали в канале.

Правоохранители проводят профилактическую работу по школам в населенном пункте с призывом к родителям и детям не вступать в данную группу и не размещать свои фото и видео в интернете.

«Оповещены органы профилактики. Также проводится работа по установлению администратора Telegram-канала», — заявили в пресс-службе.

Мать одной из пострадавших рассказала 360.ru, что в основном в канале публиковали снимки местных девочек от 10 до 15 лет.

«Мы писали авторам канала, но никто ничего не удалил. Мы боимся, что если удалят, то сложно будет что-то доказать. Мы такого еще никогда не видели. Наверняка это люди из поселка, нужно их наказать, чтобы другим было неповадно. Собираемся писать коллективное обращение в прокуратуру и полицию», — отметила она.

Женщина добавила, что сильно переживает за своего ребенка и не хочет, чтобы его фотографии появлялись в Сети в непристойном контексте.

Ранее в телефоне осквернившего крест блогера из Дагестана нашли детское порно.