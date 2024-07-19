В телефоне осквернившего крест блогера из Дагестана нашли детское порно

Дагестанскому блогеру, осквернившему православный крест, предъявили обвинение в обороте детской порнографии. Об этом сообщили в столичном СК.
Ранее мужчина стал фигурантом дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Известно, что во время своего стрима он осквернил православных крест. А потом объяснял, что делал это в «целях безопасности».
Во время обыска в доме блогера нашли мобильник, а в нем — фото и видео с порнографическими изображениями детей. Такой характер этих материалов подтвердила судебная экспертиза.
Против стримера возбудили еще одно дело об обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
В СК подчеркнули, что мужчине уже предъявили обвинения по обеим статьям. Сегодня следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта.