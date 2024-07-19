Сегодня 14:06 В телефоне осквернившего крест блогера из Дагестана нашли детское порно Надругавшийся над крестом блогер стал фигурантом дела о детском порно 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

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Дагестанскому блогеру, осквернившему православный крест, предъявили обвинение в обороте детской порнографии. Об этом сообщили в столичном СК.

Ранее мужчина стал фигурантом дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Известно, что во время своего стрима он осквернил православных крест. А потом объяснял, что делал это в «целях безопасности».

Во время обыска в доме блогера нашли мобильник, а в нем — фото и видео с порнографическими изображениями детей. Такой характер этих материалов подтвердила судебная экспертиза.

Фото: столичный СК / Telegram

Против стримера возбудили еще одно дело об обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. В СК подчеркнули, что мужчине уже предъявили обвинения по обеим статьям. Сегодня следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта.