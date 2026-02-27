МВД показало кадры спасения похищенной девочки в Смоленске

Смоленские правоохранители нашли пропавшую несколько дней назад девятилетнюю девочку в квартире одного из домов в Заднепровском районе. Кадры опубликовала в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники установили машину, на которой, предположительно, перевозили ребенка. В салоне авто эксперты нашли улики с ДНК похищенной девочки, позволившие выйти на след подозреваемого, который уже задержан.

Фото похитителя уже появилось в телеграм-каналах и СМИ. Также выяснилось, что он удерживал девочку в квартире своей сожительницы. Ребенка нашли на третий день поисков, в которых участвовали и неравнодушные местные жители.

Ранее мэр Смоленска Александр Новиков пообещал, что похититель ответит по всей строгости закона. С мужчиной уже работают следователи, выясняя его мотивы и обстоятельства произошедшего.