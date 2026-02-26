Появилось фото подозреваемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске

После пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело. Девочку несколько дней искали следователи, полицейские, сотрудники МЧС, добровольцы, поисковики из отряда «Сальвар» и неравнодушные смоляне.

Также проверялись все версии произошедшего, устанавливали свидетелей и очевидцев. Девочку нашли живой. Подозреваемого задержали, с ним работают следователи. С ребенком будет работать психолог.

Телеграм-канал «Новости Смоленска и области» уточнил, что подозреваемый уже дал признательные показания и признался в содеянном. Он удерживал ребенка всего в 600 метрах от ее дома на улице Маршала Еременко.

Подозреваемый работал в такси и следил за ней в течение шести месяцев из машины. Ребенка нашли в квартире его сожительницы. В машине подозреваемого обнаружили улики с ДНК девочки.